Interdição para manutenção da pista principal do Santos Dumont começa em 24/8

(foto: Wikipédia)

A Infraero anunciou nesta sexta-feira, 12, que a interdição da pista principal do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para obras de manutenção terá início em 24 de agosto. Os trabalhos devem prosseguir até 21 de setembro.Pela programação inicial, as obras estavam programadas entre 12 de agosto a 11 de setembro. Alguns dias depois, a decisão, porém, foi adiada para a realização de adequações na pista auxiliar. De acordo com a Infraero, essa foi uma exigência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para liberar a operação de aeronaves comerciais turbojato no terminal carioca durante o período de fechamento da pista principal.Com as adequações na pista auxiliar determinadas pela Anac, o aeroporto continuará operando durante o período de obras na pista principal. As companhias aéreas terão 45 dias para se adequar, informa a Infraero em nota à imprensa.