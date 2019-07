Câmara abre sessão para votar destaques, mas suspende à espera de quórum

A Câmara dos Deputados abriu nesta manhã de sexta-feira, 12, a sessão que retomará a votação dos destaques à reforma da Previdência que ainda faltam ser analisados. A sessão foi suspensa em seguida, mas será reaberta mais tarde. No momento, há apenas 61 parlamentares na Casa e 18 deputados na sessão.



Eram necessários 51 deputados para abrir a sessão, mas as votações de fato só devem ser retomadas quando cerca de 490 parlamentares estiverem na Casa. Esse é considerado o quórum seguro pelo governo para evitar que destaques desfigurem o texto principal da reforma.



A sessão da quinta foi encerrada às 2h da madrugada desta sexta. Ainda faltam oito destaques para serem votados. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na quinta que vai tentar finalizar as votações ainda nesta sexta, inclusive a do segundo turno da proposta, mas afirmou que a conclusão pode ficar para a manhã deste sábado (13).