Votação deve ser retomada com acordo para mulheres, policiais e professores

Segundo lideranças da Câmara, caminha-se para um acordo no qual as mudanças nas regras referentes à aposentadoria de mulheres, policiais e professores (com o destaque do PDT) sejam aceitas pelos deputados hoje na retomada da votação dos destaques da reforma da Previdência. Os entendimentos em relação a essas medidas foram costurados nesta manhã.



Com um acordo para que o destaque da oposição seja aceito, o PDT deve retirar o outro destaque do partido que está na fila.



A expectativa é de que a votação dos destaques possa ser encerrada ainda hoje, caso o acordo seja seguido.



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reabriu no fim desta tarde a sessão do plenário da Casa para a votação dos destaques ao texto-base da reforma da Previdência, aprovado ontem.



No momento da reabertura da sessão, havia 468 parlamentares na Câmara e 447 deles tinham marcado presença no plenário. Mais cedo, ao chegar à Câmara, Maia disse estar seguro de que teria mais de 500 deputados na sessão de hoje. Ontem, o texto-base da reforma foi aprovado por 379 votos a 131.