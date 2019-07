Governo defenderá estrutura familiar em candidatura a conselho da ONU

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O fortalecimento dass e a exclusão das menções desão as prioridades que o governo do presidente Jair Bolsonaro apresentará na candidatura do Brasil àno Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. As eleições ocorrem em outubro, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).Em publicação em sua conta no Twitter, Bolsonaro confirmou a candidatura do Brasil à vaga e as prioridades do governo, caso o país seja reeleito para um segundo. “As principais pautas estão ligadas ao fortalecimento das estruturas familiares e a exclusão das menções de gênero”, escreveu.Criado em 2006, o conselho tem o objetivo de reforçar ae a proteção dospelo mundo, debater violações e fazer recomendações aos países. O Brasil foi eleito em 2016 para um mandato de três anos, iniciado em 1º de janeiro de 2017.O órgão é composto por 47 países-membros, que não podem ser reeleitos após dois mandatos consecutivos. Assão distribuídas de acordo com a representação geográfica. Na próxima eleição, em outubro, há dois assentos para candidatos da América Latina e do Caribe para o triênio de 2020 a 2022.