Câmara abre sessão para avaliar destaques à reforma e suspende por baixo quórum

A Câmara dos Deputados abriu há pouco a sessão que irá analisar os 17 destaques à reforma da Previdência. Mas, com poucos deputados presentes, ela foi suspensa e será retomada mais tarde.



A sessão estava marcada para começar às 9h, mas apenas 20 deputados estavam presentes na Casa naquele momento. O quórum de 51 deputados, mínimo exigido para abrir a sessão, só foi atingido às 09h31. Por volta das 10h, apenas 70 deputados registraram presença.



Enquanto os deputados não iniciam as deliberações, uma sessão solene em homenagem aos quarenta anos da TV Tarobá está sendo realizada esta manhã. A expectativa na Casa é de que o plenário volte a analisar a reforma no fim da manhã.