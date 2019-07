IPC-Fipe sobe 0,17% na 1ª quadrissemana de julho, após alta de 0,15% em junho

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, teve alta de 0,17% na primeira quadrissemana de julho, indicando leve aceleração em relação ao avanço de 0,15% observado no fechamento de junho, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira, 11, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



Na leitura inicial de julho, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força em relação ao mês passado. Foi o caso de Habitação (de 0,69% em junho para 0,70% na primeira quadrissemana de julho), Alimentação (de -0,51% para -0,28%), Saúde (de 0,18% para 0,24%) e de Vestuário (de -0,21% para -0,15%).



Por outro lado, dois itens avançaram de forma mais contida ou ampliaram deflação: Transporte (de -0,29% para -0,31%) e Despesas Pessoais (de 0,82% para 0,46%). Já o item Educação continuou apresentou alta de 0,02% nos dois períodos.



Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de julho:



- Habitação: 0,70%



- Alimentação: -0,28%



- Transportes: -0,31%



- Despesas Pessoais: 0,46%



- Saúde: 0,24%



- Vestuário: -0,15%



- Educação: 0,02%



- Índice Geral: 0,17%