Previdência: Começa votação da reforma

A votação da reforma da Previdência começou na noite desta quarta-feira, 10. Depois de mais de duas horas, as lideranças encerraram a fase de orientação de bancadas. Os deputados agora registram suas digitais e o voto nas mesas de votação no plenário da Casa. Enquanto a votação ocorre, outros deputados podem subir à tribuna para discursar. O primeiro a falar foi o líder da Maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).



Em discurso, o líder do PSL, Delegado Waldir (GO), elogiou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o responsabilizou pela condução da tramitação da reforma na Casa. Emocionado, Maia chorou, sob aplausos dos parlamentares.



Ainda durante a orientação de voto, o líder do governo, Major Vitor Hugo (PSL-GO), orientou voto favorável à reforma, assim como o líder do Novo, Vinicius Poit (SP). O líder da Oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ), orientou voto contrário à reforma. O presidente da comissão especial da reforma, Marcelo Ramos (PL-AM), também defendeu a aprovação da reforma. A líder da Rede, Joenia Wapichana (RR), orientou voto contrário à reforma. O PV liberou sua bancada, e o Avante orientou sim.