Porta-voz: Bolsonaro acompanha votação da reforma na Câmara com otimismo

Do seu gabinete no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro acompanha os momentos decisivos para a votação da reforma da Previdência, que acontece a poucos quilômetros de distância no plenário da Câmara dos Deputados.



Além da transmissão ao vivo pela televisão, que fica constantemente ligada, o presidente recebe informações de líderes do governo e também se comunica através de mensagens no celular, por aplicativos como o Whatsapp. As informações são do porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros.



Segundo o porta-voz, Bolsonaro segue "otimista" com o resultado e a expectativa é que a votação em primeiro turno seja concluída ainda nesta quarta-feira, 10.



"O presidente (Jair Bolsonaro) acredita que o presidente Rodrigo Maia e todos os parlamentares envolvidos e comprometidos com a aprovação da Nova previdência estão se empenhando ao máximo para chegar a um consenso o mais breve possível", disse o porta-voz.



Em conversa com jornalistas, Rêgo Barros também reproduziu uma mensagem do presidente na qual ele afirmou que "ninguém faz nada sozinho" e ressaltou a "a força do Executivo e do Legislativo".



Questionado sobre o pleito do presidente Bolsonaro para suavizar as regras de aposentadoria dos policiais federais, o porta-voz ressaltou que "o mais importante é a aprovação da Nova Previdência dentro de um contexto maior".



"De fato, este movimento em prol dos policiais federais está a ser analisado por aquela Casa, mas o presidente reforça que o mais importante é a aprovação da nova previdência dentro de um contexto maior que é de apoiar a sociedade e, neste apoio à sociedade, alavancar economicamente o nosso país", declarou Rêgo Barros.