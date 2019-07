Brasileiro é reeleito presidente da Comissão Códex Alimentarius

O brasileiro Guilherme Costa foi reeleito para a presidência da Comissão Codex Alimentarius, conforme o Ministério da Agricultura, em nota. A eleição ocorreu na segunda-feira, 8, durante a 42ª Sessão da entidade, em Genebra, na Suíça. A escolha foi por aclamação, que é quando todos os países concordam com a escolha de um mesmo nome e nenhum outro membro lança candidato.



Guilherme Costa foi eleito para seu primeiro mandato em 2017 e reeleito no ano passado, na FAO, em Roma. Ele se comprometeu a continuar dando prioridade aos trabalhos do Codex Alimentarius nas necessidades mundiais dos países-membros relacionadas à segurança dos alimentos e às práticas leais de comércio.