Polícias dizem que acordo do governo foi feito 'por cima' com PSL

(foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Representantes das carreiras policiais ouvidos pela reportagem consideram que não houve acordo do governo com a. Eles reclamam que a negociação foi feita "por cima" com os líderes do, sigla que apresentou nesta tarde duaspara suavizar as regras parade policiais federais, rodoviários federais e legislativos.A proposta é a mesma apresentada nas últimas semanas pelo ministro da, e sempre rejeitada. Para eles, esse "acordo é péssimo". Eles continuam buscando uma saída.Pelos dois destaques apresentados pelo partido do presidenteo, policiais homens poderão se aposentar aos 53 anos de idade, emulheres, aos 52 anos de idade. Nos dois casos, será preciso pagar um "pedágio" de 100% do tempo que falta para se aposentar. Isso significa que, caso faltem dois anos para se aposentar, por exemplo, o policial terá que trabalhar mais quatro anos para ter direito à aposentadoria.Embora o PSL tenha apresentado duas emendas, uma delas apenas dá apoio à outra, de forma que se uma for votada, a outra automaticamente deve cair.