Maia assume presidência da sessão destinada à votação da reforma da Previdência

A sessão da Câmara destinada a analisar a reforma da Previdência foi retomada no fim da manhã desta quarta-feira e o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já assumiu o comando dos trabalhos. A ordem do dia, no entanto, ainda não foi iniciada.



Antes de seguir para o plenário, Maia recebeu em seu gabinete o senador boliviano Oscar Ortíz, candidato à presidência da Bolívia.



Estão na Casa 407 deputados, mas apenas 242 registraram presença na sessão. O quórum ainda é insuficiente para se iniciar qualquer deliberação. A sessão foi aberta às 9h13 com apenas 53 deputados presentes na Câmara. Logo em seguida ela foi suspensa para que uma sessão solene de homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus fosse realizada. O presidente Jair Bolsonaro participou por alguns minutos da solenidade.