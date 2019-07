IPCA em 12 meses até junho tem a menor variação desde maio de 2018

A alta de 0,01% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em junho foi a menor variação mensal do indicador desde novembro de 2018, quando houve queda de 0,21%, informou nesta quarta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No acumulado em 12 meses até junho, a variação de 3,37% (ante 4,66% em 12 meses até maio) foi a menor desde maio de 2018, quando o acumulado em 12 meses estava em 2,86%.



O acumulado em 12 meses até junho de 2019 tira da conta a variação registrada em junho de 2018. Naquela ocasião, o IPCA avançou 1,26% por causa dos efeitos da greve dos caminhoneiros, que parou o País em maio do ano passado.