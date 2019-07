Maia abre sessão para deliberar sobre reforma da Previdência

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abriu às 20h48 a sessão no plenário para deliberação da reforma da Previdência.



A oposição deverá fazer obstrução aos trabalhos por meio da apresentação de diversos requerimentos, enquanto Maia tentará pelo menos encerrar a fase de discussão da reforma ainda nesta noite.



"Não estamos com pressa para ir embora, estamos com pressa para votar a Previdência", disse Maia ao abrir a sessão.



Até o momento, foram apresentados 74 destaques ao texto principal da reforma, sendo 16 deles de bancada e os outros 58 individuais - que podem ser rejeitados em bloco.