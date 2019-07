'Teremos uma longa noite', diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na noite desta terça-feira, 9, que pretende levar adiante a discussão da reforma da Previdência no plenário da Casa, mesmo que a sessão entre pela madrugada. Ele não falou em votação do texto-base ainda nesta noite, mas prometeu levar a discussão da PEC até o final.



"Teremos uma longa noite. Vamos até o fim da discussão da Previdência, pelo menos. Pela minhas contas, isso será às 2h da manhã", afirmou há pouco no Plenário.



Os parlamentares, no entanto, ainda discutem o projeto de lei que regulamenta vaquejadas, rodeios e provas de laço. No momento, há 503 deputados na Casa, com quórum de 498 na sessão.