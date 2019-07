Maia: 'Nunca disse que não ia votar. Vai começar hoje'

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), retornou na noite desta terça-feira, 9, à Casa e confirmou que colocará a reforma da Previdência em votação no plenário ainda nesta hoje.



"Nunca disse que não ia votar. Vai começar hoje", respondeu.



No momento, o plenário ainda debate o projeto que regulamenta vaquejadas e rodeios no País.