Senado não se furtará a debater reforma tributária, diz Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), almoçou hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro não estava previsto na agenda do ministro. Na saída do ministério, Alcolumbre foi questionado sobre uma possível proposta de reforma tributária a partir do Senado.



"O Senado é uma Casa legislativa e a Câmara é outra", disse Alcolumbre. "O Senado tem autonomia para debater qualquer matéria importante para o Brasil. A reforma tributária é da Federação, e o Senado não se furtará desse debate", comentou o presidente do Senado.