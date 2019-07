Maia preside sessão para votar honorários de peritos judiciais

A Câmara dos Deputados tenta votar nesta terça-feira, 9, um requerimento de urgência para o projeto de lei que trata da antecipação dos honorários para peritos nomeados pela Justiça para realizar exames em segurados que entram com ação contra o INSS.



O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), preside a sessão. Esta sessão deliberativa é a segunda a contar no prazo para a votação da reforma da Previdência no plenário. Regimentalmente, uma proposta de emenda à Constituição só pode ser analisada pela Casa duas sessões após ter sido aprovada pela comissão especial.



A reforma da Previdência começará a ser analisada na tarde desta terça. A expectativa dos deputados é iniciar os debates nesta terça e entrar no processo de votação à noite ou na manhã desta quarta.