Não há planos de Trump para mudar presidente do Fed, diz Kudlow

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou nesta terça-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem planos para mudar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Alguns meios de comunicação americanos divulgaram que Trump avaliaria essa possibilidade.



Durante evento da CNBC no qual foi entrevistado, Kudlow comentou que o presidente tem o direito de expressar suas opiniões, em uma democracia, e que não há nada de errado com isso. Trump e outros membros do governo, inclusive Kudlow, tem declarado nos últimos meses que o Fed deve cortar os juros para apoiar a economia.



Kudlow disse que o BC americano tem espaço para realizar reduções nos juros. De acordo com ele, o Fed foi além do que ele imaginava para a trajetória dos juros ao longo do ano passado.



O assessor também comentou que o presidente teme um desalinhamento no câmbio ou uma eventual manipulação. Kudlow disse que vários países têm uma modelagem de política que pode, "ao menos em teoria, dar uma vantagem a eles no comércio, o que considero um erro".