Ministros de Finanças e Economia da UE recomendam Lagarde para o BCE

O grupo de ministros das Finanças e da Economia da União Europeia, conhecido como Ecofin, adotou nesta terça-feira, 9, uma recomendação formal para indicar Christine Lagarde como candidata para o comando do Banco Central Europeu (BCE).



Agora, o conselho do BCE será consultado e em seguida o Parlamento Europeu deve votar a indicação.



Caso seja avalizada, Lagarde deve ter sua nomeação confirmada em outubro pelo Conselho Europeu para o lugar atualmente ocupado por Mario Draghi. O italiano deixa o cargo no fim de outubro.



Lagarde, que já foi a primeira mulher ministra das Finanças da França, e comandava até recentemente o Fundo Monetário Internacional (FMI), é uma forte defensora do empoderamento feminino, embora ela não tenha experiência direta ou ativa em política monetária.



A maior tarefa para Lagarde, que havia negado anteriormente qualquer interesse em um cargo na UE, será recuperar a economia da zona do euro.