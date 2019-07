Governo dos EUA corre 'risco significativo' de dar calote, diz think tank

Receitas com impostos mais baixas que o esperado nos Estados Unidos agora significam que há um "risco significativo" de que o governo federal passe a não poder emitir mais dívida no começo de setembro e, potencialmente, dê um calote em sua dívida, acrescentando urgência a tratativas sobre orçamento e endividamento em Washington que ainda não foram a lugar nenhum.



Esse é o resultado de uma nova análise pelo Centro de Formulação de Políticas Bipartidário, um think tank na capital americana.



O diretor de formulação de políticas econômicas, Shai Akabas, afirma que o principal motivo é que receitas tributárias estão persistentemente mais fracas que o previsto.



O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, está entregando a mesma mensagem em reuniões de acompanhamento com legisladores. Ele é o principal articulador do governo de Donald Trump nas conversas sobre um acordo bipartidário para aumentar o teto de endividamento e, ao mesmo tempo, evitar que cortes orçamentários automáticos atinjam o Pentágono e agências domésticas.