Em semana decisiva para Previdência, Maia se reúne com líderes, Onyx e Marinho

Em semana decisiva para Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúne nesta tarde de segunda-feira em sua residência oficial com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria de governo, Luiz Eduardo Ramos, e líderes do parlamento.



Estão também na residência o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (PRB-SP), o líder da Maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o líder do PRB, Jhonantan de Jesus (PRB-RR), e os deputados Alexandre Frota (PSL-SP) e Jeronimo Goergen (PP-RS)



O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, também está presente no encontro.



Nenhum dos convidados falou à imprensa ao chegar ao local.



Às 18h, Maia tem outra reunião marcada com as lideranças na Câmara. Há uma sessão de plenário agendada para esta noite.