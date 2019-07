FMI anuncia acordo sobre quarta revisão do pacote de ajuda à Argentina

O diretor-gerente interino do Fundo Monetário Internacional (FMI), David Lipton, afirmou em comunicado nesta sexta-feira que a equipe da entidade e autoridades da Argentina chegaram a um acordo sobre a quarta revisão do pacote de ajuda ao país. Após a aprovação do conselho do FMI, a nação sul-americana terá acesso à parcela de cerca de US$ 5,4 bilhões, no âmbito da iniciativa.



"Eu elogio as autoridades argentinas por seus esforços continuados e pela firme implementação de seu programa de política econômica. As autoridades concluíram todas as metas fiscal, monetária e de gastos sociais sob o programa apoiado pelo FMI no contexto desta revisão", afirma Lipton. "As políticas econômicas da Argentina estão dando resultados", diz ele.



Lipton aponta para a estabilização nos mercados financeiros locais em maio e junho. "A inflação - embora em níveis ainda altos - deve continuar a desacelerar nos próximos meses", comentou. "E as posições fiscal e externa continuam a melhorar. Há ainda sinais de que a economia está melhorando no segundo trimestre."



O diretor-gerente interino informa que o conselho do FMI deve revisar o caso argentino em 12 de julho.