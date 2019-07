Consumo de energia cresce 0,6% em junho

O consumo de energia em junho alcançou 59.504 MW médios no mês de junho, segundo dados preliminares de medição coletados entre os dias 1º e 30 do mês passado, o que corresponde a um aumento de 0,6% ante os 59.175 MW médios no mesmo período do ano passado. A geração de energia, por sua vez, teve um crescimento de 0,9% com 62.228 MW médios, ante 61.660 MW médios em 2018.



No Ambiente de Contratação Regulada (ACR), no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, houve diminuição de 0,7% no consumo em relação a junho de 2018, considerando a migração de clientes cativos para o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Excluindo o impacto desse movimento, o ACR registraria aumento de 1,1%.



Já no ACL, no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, consumo apresentou expansão de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado, incluindo a migração de cargas. Ao excluir este impacto, o mercado livre registraria retração de 0,6%.



Dentre os segmentos da indústria avaliados pela CCEE, os maiores índices de crescimento foram verificados em transporte (18,7%), saneamento (11,3%) e comércio (11,2%), porcentuais que, segundo a instituição, estão vinculados à migração dos consumidores para o mercado livre. "Ao excluirmos este impacto, verificamos crescimento" para os seguintes ramos: têxteis (4,3%), bebidas (2,6%) e metalurgia e produtos de metal (1,9%). As principais retrações foram vistas nos segmentos de extração de minerais metálicos (-5,7%), veículos (-3,7%) e químicos (-3,5%).