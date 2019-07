Gol: oferta doméstica fica estável e demanda cresce 6,5% em junho ante junho/18

A Gol anuncia dados prévios de tráfego do mês de junho em relação ao mesmo mês do ano passado. No mercado doméstico, a oferta (ASK) ficou estável e a demanda (RPK) cresceu 6,5%. A taxa de ocupação atingiu 84,3%, 5,2 ponto porcentual maior do que em junho de 2018.



A oferta total foi 7% maior e a demanda, 14,4% superior a junho do ano passado, com taxa de ocupação de 83%, 5,4 p.p maior.



No segmento internacional, os porcentuais foram de 78,1% e 116,4%, respectivamente, e a taxa de ocupação subiu 13,4 p.p. para 75,5%.