Em live, Bolsonaro não menciona aprovação de relatório da Previdência em comissão

Em transmissão ao vivo hoje pelo Facebook, o presidente Jair Bolsonaro não comentou a aprovação do relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial nesta quinta-feira, 4. O colegiado aprovou o relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) por 36 votos a favor e 13 contrários.



Nos 37 minutos de vídeo, o presidente também não citou a rejeição do destaque que buscava estender as regras especiais de aposentadoria das Forças Armadas para agentes de segurança no âmbito da União: policiais federais, agentes penitenciários e agentes socioeducativos.



Esse destaque foi um dos motivos para a queda, ontem, do acordo firmado entre lideranças e o relator Samuel Moreira (PSDB-SP) para o abrandamento de regras para policiais federais fosse incorporado no voto complementar.



O tucano chegou a acatar a mudança, porém as alterações não agradaram a categoria, que insistiram em manter o destaque.