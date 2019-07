Campos Neto: Receituário é inflação sob controle num regime de credibilidade

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 4, que a instituição tem uma "enorme preocupação" com o crescimento econômico, mas que o receituário para a expansão da economia é a manutenção da inflação sob controle em regime que tenha credibilidade.



"A diferença não está na identificação, mas sim na receita. Achamos que o receituário é inflação sob controle num regime de credibilidade, é muito importante", disse, em sessão de perguntas e respostas em evento da XP Investimentos, após concluir sua apresentação.



Campos Neto ressaltou que, no passado, houve redução da Selic sem credibilidade. "Caiu o juro e

o que se produziu foi aperto, porque não tinha credibilidade", afirmou.



O presidente do BC disse também que a economia não "roda" somente via Selic, mas também por meio de outras questões, como a curva longa de juros e o câmbio. "Estimular a economia é das do condições financeiras. A Selic é onde o BC tem para trabalhar, mas tem todo um tema da credibilidade para trabalhar", disse.