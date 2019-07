Guedes: esperamos aprovar Previdência em dois turnos no plenário antes do recesso

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na tarde desta quinta-feira, 4, que espera aprovação da reforma da Previdência nos dois turnos no plenário da Câmara dos Deputados ainda antes do recesso parlamentar, marcado para 17 de julho. Ele disse ainda estar confiante no trabalho do Congresso, não só para a reforma da Previdência, mas para todas as reformas.



Questionado, ele minimizou novamente o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que tentou emplacar regras mais suaves, dentro da reforma da Previdência, para policiais federais. "São as pessoas que ele justamente protegeu ao longo de décadas. Ele é um homem transparente, é duro para ele ter que fazer ajustes para a classe, principalmente com gente que é fiel, leal a ele há muitos anos", disse.



Guedes voltou a dizer que agora a reforma está com o Congresso e que vai respeitar isso. "Se o presidente acha uma coisa, o relator acha outra, se eles querem se resolver, é legítimo, é um problema deles. Eu não negociei, eu formulei um programa, meu negociador foi o (Rogério) Marinho (secretário especial de Previdência)", apontou.