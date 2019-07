Guedes: aprovação comprova que maioria no Congresso 'quer botar para funcionar'

(foto: José Cruz/Agência Brasil )

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 4, que a aprovação dada Previdência nadaé a "comprovação da tese de que a maioria (dos parlamentares) quer botar (o País) para funcionar". "Tem uma ou outra criatura do pântano, que vive no paleolítico, mas muita gente quer acertar", afirmou.Guedes disse que não só reafirma sua confiança no Congresso, mas também no presidente. "É um homem firme, determinado, tem propósitos muito bem definidos", disse. "O que há é um problema de comunicação. A maioria doquer o bem do País, o presidente também", disse.acredita que há uma mudança em curso na forma como se faz política. Para ele, a velha política se exauriu, abrindo espaço para a. O que favorece esse cenário, ele disse, é que a própria classe política está preocupada, pois os políticos, ele acredita, não querem mais ficar fugindo da "rádio patrulha".Guedes minimizou o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que tentou emplacar regras mais suaves, dentro da reforma da Previdência, para policiais que servem à União. Segundo ele, o presidente tem bons princípios, mas tem "uma ingenuidade ou outra", como nesse caso."Eu tenho convivido com o presidente e não vejo um milímetro de comportamento dele que fosse (...), a não ser uma ingenuidade ou outra, uma coisa ou outra tipo: não dá para ajudar aquele ali não? Como ocorreu agora com a Previdência. E eu disse 'presidente, é o Congresso que está com a reforma, jogo que segue, a bola está com eles'", disse em evento promovido pela XP Investimentos em São Paulo.