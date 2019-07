Mansueto diz que um ponto básico da reforma é ter regra mais uniforme possível

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro tenta emplacar regras mais brandas para a aposentadoria de policiais, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que "um dos pontos básicos da reforma da Previdência e ter regra mais uniforme possível".



Almeida evitou se alongar no assunto, mas lembrou que as regras da reforma já foram modificadas para prever que policiais tenham uma idade mínima de aposentadoria (55 anos) menor do que a geral (62 anos para mulheres e 65 para homens).



O secretário elogiou a última versão do relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) apresentado na quarta-feira e ressaltou a economia de mais de R$ 1 trilhão prevista. "A reforma prevista no relatório de Moreira é robusta", concluiu.