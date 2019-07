Comissão especial da Previdência aprova inversão da ordem dos trabalhos

A comissão especial da reforma da Previdência aprovou um requerimento de inversão da ordem dos trabalhos nesta quinta-feira, 4, por 29 votos a favor e 13 contra. O dispositivo tem como objetivo acelerar os trabalhos no colegiado.



O requerimento foi apresentado pelo deputado Beto Pereira (PSDB-MS). O dispositivo pede que a ordem do dia seja iniciada antes da leitura da ata da reunião anterior e do expediente, que são duas questões meramente burocráticas, mas que podem ser usadas para atrasar os trabalhos.



A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) contraditou a iniciativa questionando o motivo de se querer analisar a proposta com açodamento. "Votar a reforma vai colocar comida na mesa, dar trabalho, renda? Não vai dar, vai retirar direitos. Ainda temos tempo para discutir a reforma nesta comissão", disse.



Os partidos de oposição votaram contra o requerimento, mas os partidos de centro e da base o apoiaram.