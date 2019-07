Marinho e Bianco acompanham sessão da Previdência

Integrantes do Ministério da Economia, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e o secretário especial Adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, chegaram nesta manhã de quinta-feira, 4, na comissão especial que analisa o texto da reforma da Previdência para acompanhar os trabalhos.



A sessão foi aberta pelo presidente do colegiado, Marcelo Ramos (PL-AM), por volta das 10 horas. A reunião estava marcada para as 9 horas, mas já havia expectativa de atraso. Na quarta, os parlamentares invadiram a madrugada na comissão e a sessão foi encerrada em torno da 1h40. No momento, o plenário vota um requerimento de inversão da ordem dos trabalhos que procura agilizar as atividades.



Antes de iniciar a sessão, Ramos disse que, em sua conta, o relatório deve ser votado ainda na parte da manhã. O deputado afirmou também a jornalistas que nenhum destaque de bancada foi retirado ainda, e que não há acordo para acelerar a apreciação destes destaques. São nove destaques da oposição e 16 de partidos do Centro e da base. "Devemos votar tudo hoje (quinta) na comissão, estou otimista", disse.