China não vai se engajar em desvalorização cambial competitiva, diz porta-voz

A China não vai se engajar em desvalorização cambial competitiva, afirmou hoje o porta-voz do Ministério de Comércio do país, Geng Shuang.



O comentário veio um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais uma vez criticar a política cambial chinesa.



Ontem, Trump disse em sua conta oficial no Twitter que China e Europa "estão fazendo um grande jogo de manipulação cambial para injetar dinheiro em seus sistemas a fim de competir com os EUA".