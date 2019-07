Expectativa é concluir votação de relatório nesta quinta, diz Aguinaldo Ribeiro

O líder da maioria na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse em entrevista à rádio CBN que a expectativa dos parlamentares é de que a votação sobre o parecer do relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), seja concluída nesta quinta-feira, 4. Após seis horas de sessão que se estenderam pela madrugada, os trabalhos devem recomeçar na Comissão Especial às 9h.



Sobre a polêmica envolvendo os protestos de policiais contra a reforma, Ribeiro afirmou que não houve redução da idade mínima de 55 anos para 53 para homens e 52 para mulheres porque os próprios policiais concordaram com a idade mínima de 55 anos. "Além disso, seria um problema importante baixar a idade mínima para uma categoria e não fazê-lo para outras", disse. "Acredito que esta questão já está superada".



O deputado também citou que não há mais espaço para discutir a inclusão de Estados e municípios na Comissão e que isso deve ser debatido em plenário, "mas precisa do apoio dos governadores".



Ribeiro disse ainda não ser possível estimar quantos votos a reforma teria se fosse votada em plenário hoje. "Precisamos primeiro ver como sairá o relatório, depois conseguiremos fazer as estimativas", disse.