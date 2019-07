Moody's reafirma ratings da China em A1, com perspectiva estável

A Moody's reafirmou hoje os ratings soberanos de longo prazo da China em A1. A agência de classificação de risco também manteve perspectiva estável para os ratings chineses.



Em comunicado, a Moody's argumenta que o rating A1 é sustentado pela avaliação de que o governo da China dispõe de meios financeiros e políticos para conter a tendência de aumento da alavancagem, mobilizar recursos para ajudar entidades do setor público que enfrentem dificuldades e manter a estabilidade financeira.



Segundo a Moody's, episódios de estresse envolvendo bancos e estatais locais provavelmente continuarão testando a capacidade dos governos central e regionais de prevenir contágio.



Para a agência, contudo, as amplas reservas internacionais e fiscais da China e o controle pelo governo de partes da economia e do sistema financeiro garantem a "eficácia de medidas destinadas a controlar riscos à estabilidade financeira".