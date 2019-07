Produtividade na Europa se mantém fraca há mais de duas décadas, diz Lane

Economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane disse hoje que o avanço da produtividade na Europa se mantém fraco há mais de duas décadas, apesar das "substanciais inovações digitais" que ocorreram no período.



Segundo Lane, esse fator tem um importante papel na condução da política monetária do BCE, uma vez que ganhos de produtividade geram maior equilíbrio da taxa de juros real, o que, segundo ele, é crucial para calibrar a política.



Lane fez os comentários em discurso durante conferência do BCE sobre os "Desafios na era digital" em Frankfurt, na Alemanha.