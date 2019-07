Previdência: Ramos e líderes deixam sessão; discussão de requerimento continua

O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM), deixou na noite desta quarta-feira, 3, o plenário do colegiado acompanhado dos líderes partidários e coordenadores de bancada.



Enquanto isso, os demais parlamentares continuam debatendo um requerimento de retirada de pauta do novo voto complementar do relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP).



Os líderes partidários do governo e da oposição se reuniram informalmente durante alguns minutos em um canto da comissão. Após cerca de 15 minutos de conversa, chamaram Ramos para continuarem esse debate paralelo fora da sala.