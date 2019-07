Presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos (PL-AM) dá início a sessão

O presidente da Comissão Especial que analisa a proposta, Marcelo Ramos (PL-AM), abriu na noite desta quarta-feira, 3, a reunião que estava originalmente marcada para as 13h.



Antes da leitura de uma nova complementação de voto pelo relator, Samuel Moreira (PSDB-SP) a comissão deverá votar requerimentos da oposição para inversão de pauta e adiamentos de votação da matéria.



O novo voto do relator deve retirar todas as menções a Estados e municípios do texto. O voto complementar lido ontem por ele autorizava os entes a cobrarem contribuições extraordinárias dos servidores.



Mais cedo, líderes haviam afirmado que existiria um acordo para que os policiais que servem a União se aposentassem com idades menores, de 52 anos para mulheres e 53 anos para homens. A costura teria contado com ligações do presidente Jair Bolsonaro aos parlamentares.



Mas o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse há pouco que o novo voto do relator não trará regras mais brandas para os policiais que servem a União. No voto complementar lido ontem por Moreira, a idade mínima para ambos os gêneros na categoria continuava 55 anos.