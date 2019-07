Marcelo Ramos: sessão será retomada às 18h30 por causa da votação do Congresso

O presidente da comissão especial da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM), informou que a reunião será retomada às 18h30, por causa da votação do Congresso.



A sessão estava agendada para 13h, mas não teve início porque o relator Samuel Moreira (PSDB-SP) está finalizando uma complementação de voto. Ele está fazendo mudanças no texto apresentado ontem. Moreira deve alterar questões ligadas à referência a Estados e municípios. Há pressões ainda sobre policiais e benefícios ao agronegócio.



Quando a sessão for iniciada de fato, Ramos ainda terá de avaliar requerimentos de adiamento e retirada de pauta antes do início da leitura do voto complementar.