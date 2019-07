Ainda não há quórum para sessão da comissão da Previdência

(foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Quase uma hora após o horário marcado para o início da sessão dada Reforma da, ainda não havia quórum para a abertura da reunião. Com 49 deputados membros, são necessários 25 parlamentares para que a reunião comece.A sessão estava marcada para as 13 horas desta quarta-feira, 3, mas, às 13h55, o painel doda comissão especial registrava apenas 21 presenças.O presidente da comissão,(PL-AM), chegou já está sala onde deve acontecer a reunião. O relator da reforma da, Samuel Moreira (PSDB-SP), que pode realizar novas mudanças no texto, ainda não havia chegado à sala no horário acima.A sessão domarcada para às 14h também pode dificultar o andamento dos trabalhos da comissão nesta tarde. Regimentalmente, quando ela começa, nenhum outra comissão da Câmara e do Senado pode realizar votações.