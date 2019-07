Déficit dos EUA comercial sobe a US$ 55,52 bilhões em maio

Os Estados Unidos registraram avanço no déficit comercial de maio, à medida que comportou o maior aumento mensal das importações em mais de quatro anos, enquanto exportações tiveram expansão mais moderada.



Dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio mostram que o déficit na balança comercial dos EUA saltou 8,4% em maio ante o mês anterior, a US$ 55,52 bilhões. O resultado foi de saldo negativo maior que o esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que déficit de US$ 54,4 bilhões.



Já o déficit de abril foi revisado para cima, de US$ 50,79 bilhões para US$ 51,22 bilhões.



Em maio, as exportações dos EUA avançaram 2,0% ante o mês anterior, a US$ 210,64 bilhões, e as importações tiveram crescimento de 3,3%, a US$ 266,16 bilhões, no maior aumento mensal desde março de 2015.



Apenas com a China, os EUA tiveram déficit comercial de bens de US$ 30,2 bilhões em maio, US$ 800 milhões maior do que o de abril. Nas trocas comerciais com o Brasil, os EUA registraram superávit de US$ 500 milhões no quinto mês do ano.