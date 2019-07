Allianz quer comprar parte da SulAmérica

A alemã Allianz fez uma oferta para comprar as operações da SulAmérica nas áreas de automóveis e ramos elementares (seguros que garantem perdas, danos ou responsabilidades sobre objetos ou pessoas, excluídos os seguros de vida).



De acordo com a seguradora brasileira, atualmente existem tratativas entre ela e a concorrente alemã, "sobre eventual transação que poderia resultar na concentração de suas operações nos segmentos de saúde, odontologia, vida, previdência e gestão de ativos".



Em fato relevante, a SulAmérica afirmou ainda que não existe, até o momento, qualquer definição, conclusão ou acordo a tais oportunidades. As ações da SulAmérica fecharam em alta de quase 5% na última terça-feira, 2.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.