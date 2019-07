Moreira: há condições totais para Estados e municípios entrarem na reforma

O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), disse que manteve dialogo aberto sobre a questão dos policiais federais, mas que decidiu manter o que estava no seu relatório. "Sempre estivemos abertos ao diálogo, mas caminhamos com nosso relatório", disse.



Ele não descartou a possibilidade de que destaques possam alterar seu texto, mas disse que vai defender sua proposta. "Não quero dar esperanças a ninguém, mas os destaques estão ai", disse.



Moreira voltou a reafirmar que defende a entrada dos entes federativos na proposta. "Há condições totais para Estados e municípios entrarem na reforma. Falta muito pouco (para Estados) e melhor estratégia é no plenário", afirmou. "É preciso que governadores apoiem o texto base da reforma".