Agricultura lança sistema para facilitar acesso da população a atos regulatórios

O Ministério da Agricultura lançou nesta terça-feira, 2, o Sistema de Monitoramento de Atos Normativos (Sisman). A ideia, diz a pasta em nota, é dar transparência e facilitar a participação da sociedade nos atos de regulação de competência do Ministério.



No mesmo evento, foi assinado termo de cooperação com as confederações da Agricultura, Pecuária e da Indústria (CNA e CNI) para levantar o estoque regulatório da área de defesa agropecuária.