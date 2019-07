Araújo: França 'visa público interno' ao dizer que não está pronta para acordo

Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a porta-voz do governo francês mirou "seu público interno" ao dizer que a França ainda não está pronta para assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia. "Nada do que está no acordo é surpresa aos Estados-membros da União Europeia", afirmou nesta terça-feira, 2, durante coletiva de imprensa em Brasília. A porta-voz francesa Sibeth Ndiaye disse que seu país irá "observar com atenção" e decidir se irá referendar o tratado "com base nestes detalhes".



O chanceler brasileiro disse que, como o texto final ainda passa por revisão jurídica, nenhum país signatário está pronto para ratificá-lo.



O ministro demonstrou ainda incômodo com a postura dos europeus de colocar os compromissos ambientais como uma obrigação somente do Brasil.



O ministro do Meio Ambiente francês, François de Rugy, afirmou, também nesta terça, que o acordo Mercosul e União Europeia só será ratificado pela França se o Brasil respeitar seus compromissos, referindo-se ao combate ao desmatamento na Amazônia.



Segundo Araújo, há muitos méritos na política ambiental do Brasil "seja na Amazônia ou em outros biomas"e o País tem "total compromisso" contra o desmatamento.



"Esse tema se coloca como se fosse apenas de interesse europeu, mas é de interessante nosso também. Muitos países europeus têm uso de agrotóxico por hectare maior que o do Brasil", disse Araújo.



"Também esperamos ver implementados, inclusive, os compromissos deles, que são os países desenvolvidos, como desembolsos de recursos para financiamento de energias renováveis", completou.



Segundo o ministro, cabe à Comissão Europeia esclarecer ao governo francês que esses compromissos internacionais estão previstos no acordo e que o Brasil e os demais membros do Mercosul concordaram em segui-los.



O chanceler disse que não espera que haja atrasos significativos na ratificação do acordo na Europa, já que haverá pressão também por parte dos setores que irão se favorecer com o acordo.