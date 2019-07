BC da Austrália corta taxa básica de juros à mínima histórica de 1%

Em uma aposta para estimular a economia, o Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira, 2, reduzir seu juro básico em 0,25 ponto porcentual, para a nova mínima histórica de 1%.



Já previsto pelo mercado, o corte é o segundo realizado pela instituição neste ano. Em junho, o RBA cortou os juros pela primeira vez desde agosto de 2016, de 1,75% para 1,50%.



Em comunicado, o RBA observou que a medida deve ajudar a sustentar o crescimento do emprego e a trazer a inflação de volta para a meta oficial, de 2% a 3%.



A nova redução dos juros na Austrália ocorre num momento em que outros bancos centrais adotam posições mais "dovish", em meio à crescente preocupação com a desaceleração do crescimento mundial e à perspectiva de que a disputa comercial entre China e Estados Unidos possa se arrastar por algum tempo.



A economia australiana é particularmente vulnerável a tensões comerciais devido a sua exposição à China. Parte relevante das exportações do país, formadas majoritariamente por commodities industriais como minério de ferro e carvão, tem o gigante asiático como destino. Fonte: Dow Jones Newswires.