Major Vitor Hugo: intenção é acordo para não apresentar destaque à Previdência

(foto: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados)

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse que a intenção do seu partido é tentar chegar a um acordo para as categorias da segurança pública na reforma da Previdência, para que não seja apresentado destaque na comissão especial."Nossa intenção é tentar chegar a um acordo para que não haja apresentação de destaque. Toda construção tem sido conduzida muito bem pelos líderes e o presidente Rodrigo Maia, para que se concretize a votação na comissão especial", disse ele ao chegar à residência de Maia."Os deputados do PSL voltados para segurança pública fizeram reuniões com os policiais do Brasil. Nesse primeiro momento, estamos tratando só das mantidas pela União, já que há uma sinalização de que Estados e municípios não estejam, não participem", completou.