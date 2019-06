Mercedez-Benz diz que funcionários foram impedidos de entrar em fábrica no ABC

A Mercedez-Benz afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que os funcionários de sua fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foram impedidos de entrar na unidade.



"Nossa produção é interrompida em um momento importante de recuperação do mercado brasileiro. Esse movimento provoca prejuízos à nossa empresa e aos nossos colaboradores", disse a montadora.



Segundo o Sindicato de Metalúrgicos do ABC, a greve teve 100% de adesão dos trabalhadores da fábrica nesta sexta-feira, 14.