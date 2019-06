Para Joice Hasselmann, manifestações contra a reforma foram 'um fiasco'

As manifestações contra a reforma da Previdência foram "um fiasco", na opinião da líder do governo no Congresso Nacional, Joice Hasselmann. Segundo ela, de maneira geral, os movimentos que convocaram a greve não conseguiram parar nem mesmos os ônibus, como prometeram.



"Vamos parar os ônibus, os ônibus não pararam. Vamos parar os metrôs, os metrôs não pararam. O máximo que fizeram foi interromper uma ou outra rodovia para criar uma sensação de que tem muita gente no congestionamento, mas o País continua andando", avaliou a deputada federal.



Ela deu um recado também para os servidores públicos que participaram do movimento em dia de trabalho, que para ela deveriam ter o ponto descontado. "Manifestação a gente faz no final de semana. Dia de semana é para produzir. Eu gostei do resultado", completou.