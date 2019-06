Sentimento do consumidor dos EUA cai na leitura preliminar de junho

O índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos medido pela Universidade de Michigan caiu de 100 em maio para 97,9 na leitura preliminar de junho, informou a instituição nesta sexta-feira, num resultado acima da projeção de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de baixa a 97,3.



O índice de expectativas dos consumidores recuou de 93,5 em maio para 88,6, enquanto o índice de condições atuais subiu de 110,0 para 112,5 no mesmo período. A previsão para a inflação no longo prazo ficou em 2,2%, a taxa mais baixa desde que essa pergunta foi integrada à pesquisa, 40 anos atrás.



"No começo de junho, o sentimento do consumidor reverteu o ganho de maio devido a tarifas bem como à desaceleração dos ganhos no emprego", explica a instituição a Universidade de Michigan em comunicado.