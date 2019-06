Produção industrial dos EUA sobe 0,4% em maio ante abril

A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,4% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço marginal de 0,1%.



O dado de abril ante março foi revisado, de queda de 0,5% para declínio de 0,4%.



A taxa de utilização da capacidade, que reflete o volume de produção das indústrias em comparação com o que elas podem potencialmente produzir, subiu 0,2 ponto porcentual em maio, a 78,1%, superando a previsão de 77,8%.